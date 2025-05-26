  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Мостовой о соперниках сборной в июне: «Нормальные, с Нигерией будет очень интересно. Неприезд каких-то звезд не меняет настроя команды»
3

Андрей Мостовой о соперниках сборной в июне: «Нормальные, с Нигерией будет очень интересно. Неприезд каких-то звезд не меняет настроя команды»

Андрей Мостовой доволен уровнем соперников сборной России.

В июне национальная команда проведет товарищеские матчи со сборными Нигерии и Беларуси. В состав нигерийцев на игру в Москве не вошли Виктор Осимхен и Адемола Лукман.

«У нас нормальные соперники в июне. Белоруссия была в прошлом году, с Нигерией будет очень интересно. То, что какие-то звезды у сборной Нигерии не приедут, ничего не меняет в плане настроя команды, мы до этого играли с соперниками послабее.

Нигерия – очень интересный соперник, будет интересно сыграть. Конечно, с максимальным настроем выйдем на этот матч», – сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57635 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Нигерии по футболу
logoсборная Беларуси по футболу
logoАндрей Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Матч ТВ» покажет матчи сборной России против Нигерии и Беларуси
416 мая, 11:54
Карпин о матчах с Нигерией и Беларусью: «Какой костяк команды у нас был, такой примерно и останется. Ждать ли Дугласа? Посмотрим»
84 мая, 09:15
Главные новости
У Ямаля самый высокий средний балл от WhoScored в топ-лигах Европы. Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й
314 минут назад
«Барселона» и Касадо обсуждают продление контракта до 2030 года
16 минут назад
Жозе Моуринью: «У меня 2 финала еврокубков за 7 лет. Иначе говоря, у меня за 7 лет больше еврокубковых финалов, чем у турецкого футбола – за всю историю»
1626 минут назад
Семак о «Зените»: «Серия чемпионств не может продолжаться бесконечно. Поражения – часть работы. Переживания от неудачи есть, но это спорт»
735 минут назад
Подозреваемый в наезде во время парада «Ливерпуля» – 53-летний белый местный житель
1245 минут назад
Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии: «Эта глава окончена. История все еще пишется»
2955 минут назад
«Хайденхайм» остался в Бундеслиге, обыграв «Эльферсберг» в ответном переходном матче. Сиенза забил на 90+5 победный гол
12сегодня, 20:35
Бруну создал 91 момент в АПЛ – больше всех. Доку стал лучшим по обводкам, Кайседо – по возвратам мяча
14сегодня, 20:27
Де ла Фуэнте о «Золотом мяче» для Ямаля: «Не знаю, когда Ламин выиграет его, но он обязательно выиграет... И даже сделает это снова. Самое главное, что он работает и совершенствуется»
8сегодня, 20:24
«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата
66сегодня, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Джеррард о том, что не бил пенальти в финале ЛЧ-2005: «Я чуть было не наложил в штаны, пока ждал своей очереди. Я не хотел, чтобы вся слава досталась мне, и не стал бы ничего менять»
130 минут назад
Трент заплакал во время парада «Ливерпуля». Собослаи и Салах утешали защитника, покидающего клуб
3сегодня, 20:40
Бартон отредактировал твит о ДТП на параде «Ливерпуля». Изначально он написал: «Все мы знаем, что это было»
8сегодня, 20:40
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Дамак», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Кадисию» Обамеянга
10сегодня, 20:12
Анчелотти о невызове Неймара в сборную Бразилии: «У него недавно была травма, но мы рассчитываем на него. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет»
4сегодня, 20:08
Гурцкая о «Ростове»: «Слухи о том, что руководство покидает клуб, сильно преувеличены. Губернатор области понял, что сейчас отдать команду в другие руки рискованно со спортивной точки зрения»
9сегодня, 19:48
Личка, Федотов, Тихонов или Артига могут возглавить «Торпедо» в случае отставки Кононова. Клуб вышел в РПЛ (Metaratings)
12сегодня, 19:28
Гурцкая о Вильягре: «Не выходит на поле, не тренируется с командой. Я даже не слышал, чтобы привозили такого игрока. Как будто оба трансфера ЦСКА – в молоко. Потратить 8 млн и не усилиться...»
26сегодня, 18:38
Тен Хаг о «Байере»: «Хочу побеждать за счет доминирующего, привлекательного футбола»
15сегодня, 18:27
32-летний Брызгалов завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Факела»
11сегодня, 18:24