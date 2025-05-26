Андрей Мостовой о соперниках сборной в июне: «Нормальные, с Нигерией будет очень интересно. Неприезд каких-то звезд не меняет настроя команды»
Андрей Мостовой доволен уровнем соперников сборной России.
В июне национальная команда проведет товарищеские матчи со сборными Нигерии и Беларуси. В состав нигерийцев на игру в Москве не вошли Виктор Осимхен и Адемола Лукман.
«У нас нормальные соперники в июне. Белоруссия была в прошлом году, с Нигерией будет очень интересно. То, что какие-то звезды у сборной Нигерии не приедут, ничего не меняет в плане настроя команды, мы до этого играли с соперниками послабее.
Нигерия – очень интересный соперник, будет интересно сыграть. Конечно, с максимальным настроем выйдем на этот матч», – сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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