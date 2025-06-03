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Осинькин о работе в «Крыльях»: «Мы никогда не покупали футболистов из бюджетных денег. Трансферы шли на средства от удачных продаж»

Игорь Осинькин сказал, что при нем «Крылья» не брали игроков на бюджетные деньги.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли 10-е место в таблице Мир РПЛ. После завершения сезона самарский клуб объявил об уходе Осинькина с поста главного тренера. 

– «Крылья» намерены урезать бюджет. Не тревожно за команду? Не повторит ли она в итоге путь того же «Факела»?

– Наше внутреннее правило было таким. Мы никогда не покупали футболистов из бюджетных денег. Трансферы осуществлялись на средства от удачных продаж игроков. Мы в принципе неплохо зарабатывали. По-моему, еще часть денег не дошла от трансфера Гарре. Я никогда не лез в финансовую часть, но у нас была именно такая стратегия.

Что касается сокращения бюджета... Слышал об этом, да. Придут ли новые спонсоры? Какие деньги дадут? Бывает же и так, что новый спонсор может влиять на принятие определенных кадровых решений. Но это уже вопросы не ко мне. Есть руководители клуба – их прерогатива.

Определенное беспокойство присутствует. Но, уверен, что такой большой клуб с грандиозной армией болельщиков будет жить. «Крылья» – визитная карточка Самарской области. Их не должны бросить, – сказал бывший тренер клуба. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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деньги
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