РФС наложил на «Крылья» ограничения на покупку игроков: «Сначала должны что‑то продать, потом купить. Они могут брать футболистов бесплатно»
В РФС ввели ограничения на покупку футболистов для «Крыльев Советов».
– Правда ли, что в «Крыльях Советов» введен некий трансферный бан на покупку игроков?
– Это принцип соблюдения трансферного баланса. Клуб не может потратить средства, не обеспечив их наличие в своем бюджете. Сначала вы должны что‑то продать, потом купить. Они могут брать игроков бесплатно. У нас уже была такая практика введения ограничений. И клуб вышел из ситуации, принимая игроков как свободных агентов, без оплаты их трансферов.
Мы ограничиваем расходы, не заявленные в бюджете. Пока угроза реализации иска сохраняется, сохраняется контроль за трансферным балансом, – сказал руководитель департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.
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