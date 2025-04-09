Снейдер заявил об ошибках «Реала» при голах Райса со штрафных: «Первый – очень легкий, правше нельзя давать бить под таким углом. Стенку сдвинули слишком далеко влево»

Уэсли Снейдер объяснил голы Деклана Райса со штрафных ошибками «Реала».

«Арсенал » победил мадридскую команду со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Райс забил два гола прямыми ударами со штрафных.

«Стенка была расположена неправильно в случае с первым голом. Правше никогда нельзя давать бить под таким углом. Это запрещено.

То, что я сейчас скажу, покажется немного безумным. Если у тебя хороший удар, то это очень легкий гол. Когда ты находишься на поле, ты видишь, что мяч должен обвести стенку с этой стороны. Стенку сдвинули слишком далеко влево.

Я также хочу сделать небольшое замечание [по второму голу]. Расстояние было довольно большим. На повторе видно, как Куртуа делает шаг вправо. В результате у него не осталось шансов.

Это связано с неопределенностью первого гола, он решил рискнуть. Он думал: «Если мяч сейчас перелетит через стенку, у меня не будет шансов». Но если бы он просто стоял в своем углу и доверился своей стенке, у него бы все получилось», – сказал экс-игрок сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.

Вжух – и Райс вкрутил штрафной «Реалу». Бум – еще один! А до этого не забивал никогда в жизни