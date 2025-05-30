Снейдер о Моуринью: «Перед финалом ЛЧ спонсор «Интера» хотел, чтобы мы были в одинаковых костюмах. Жозе сказал: «Мы побеждали, одевшись как цыгане, и на финал поедем так же»

Уэсли Снейдер рассказал об отношении Жозе Моуринью к стилю одежды в «Интере».

Португалец тренировал итальянский клуб с 2008 по 2010 год и в последнем сезоне выиграл с командой требл. В финале ЛЧ клуб обыграл «Баварию» (2:0),

«У него был потрясающий дар – он знал дни рождения всех членов твоей семьи. Может показаться, что это мелочь, но для нас это имело огромное значение.

Не имело значения, что это за матч – финал или просто товарищеская игра, – он всегда был точен. Перед финалом Лиги чемпионов [в 2010 году] наш спонсор хотел, чтобы мы все прилетели в Мадрид в костюмах одного цвета – мол, финал же, надо выглядеть презентабельно.

Но Моуринью сказал: «Мы ездили по всем городам в предыдущих раундах и побеждали, одевшись кто как хотел. Или, как он выразился: «Как цыгане».

[Моуринью сказал]: «Так давайте и на финал поедем – как цыгане». Кто-то был в шортах, кто-то в джинсах… Это было неважно, ведь мы выигрывали именно так. Зачем что-то менять?» – сказал экс-полузащитник «Интера » в интервью BetMGM.