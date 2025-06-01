Николай Комличенко: «Это был мой заключительный матч в «Ростове». Скоро все узнаете»

Николай Комличенко объявил об уходе из «Ростова».

29-летний нападающий вместе с «Ростовом» проиграл в суперфинале Фонбет Кубка России ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти).

«Это был мой заключительный матч в «Ростове ». Куда ухожу? Скоро все узнаете», – заявил Комличенко .

Сообщалось , что форвард согласовал 3-летний контракт с «Локомотивом » с зарплатой 7 млн рублей в месяц.