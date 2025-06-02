Фернандо Алонсо: «Взял бы в «Реал» Педри, это двойная выгода: забираешь его у соперника и получаешь хорошего игрока»

Фернандо Алонсо хотел бы видеть Педри в составе «Реала».

Автогонщику предложили выбрать трех футболистов «Барселоны», которых он подписал бы на месте мадридского клуба.

«Я бы подписал Педри , это двойная выгода: ты забираешь его у соперника и получаешь хорошего игрока», – заявил Алонсо в эфире DAZN.