Фернандо Алонсо: «Взял бы в «Реал» Педри, это двойная выгода: забираешь его у соперника и получаешь хорошего игрока»
Фернандо Алонсо хотел бы видеть Педри в составе «Реала».
Автогонщику предложили выбрать трех футболистов «Барселоны», которых он подписал бы на месте мадридского клуба.
«Я бы подписал Педри, это двойная выгода: ты забираешь его у соперника и получаешь хорошего игрока», – заявил Алонсо в эфире DAZN.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ElDesmarque
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