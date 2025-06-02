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  • Левандовскому из 4 побед «Барсы» над «Реалом» больше всего запомнился разгром на «Бернабеу»: «Выездная победа – это всегда нечто особенное, а 4:0 – тем более»
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Левандовскому из 4 побед «Барсы» над «Реалом» больше всего запомнился разгром на «Бернабеу»: «Выездная победа – это всегда нечто особенное, а 4:0 – тем более»

Роберт Левандовски с удовольствием вспоминает победу над «Реалом» со счетом 4:0.

– Вы выиграли все четыре класико, причем все, кроме того, что в Кубке Испании, – с крупным счетом. Какой из четырех матчей запомнился больше всего?

– Думаю, игра на «Бернабеу». Выездная победа – это всегда нечто особенное, а со счетом 4:0 – тем более.

В данный момент обыграть «Реал» – это что-то особенное, да, – отметил форвард «Барселоны».

«Барселона» выиграла все 4 класико сезона с общим счетом 16:7. «Реал» впервые проиграл 4 из 4 матчей одному сопернику

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
logoРеал Мадрид
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logoРоберт Левандовски
logoСантьяго Бернабеу
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