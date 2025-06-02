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Виртц – лучший полевой игрок сезона Бундеслиги по версии игроков, Пальинья, Брандт и Бонифасе – наиболее разочаровавшие. Шахин – худший тренер, Шустер из «Фрайбурга» – лучший

Флориан Виртц признан лучшим игроком сезона Бундеслиги по версии футболистов.

Kicker опросил 216 игроков, выступающих в чемпионате Германии.

В номинации «Наиболее впечатливший полевой игрок» победил полузащитник «Байера» Флориан Виртц. За него проголосовал 61 игрок, за Майкла Олисе из «Баварии» отдали 57 голосов. Также в топ-6 вошли Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Омар МармушАйнтрахт», перешел в «Ман Сити»), Харри Кейн («Бавария») и Ник Вольтемаде («Штутгарт»).

Самым большим разочарованием среди полевых игроков был признан Жоау Пальинья из «Баварии». Второе место занял Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), третье – Виктор Бонифасе («Байер»).

Лучшим вратарем был признан Робин Центнер («Майнц»), худшим – Патрик Древес («Бохум»).

Юлиан Шустер из «Фрайбурга» признан лучшим тренером, худшим – Нури Шахин, уволенный из «Боруссии» по ходу сезона.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Kicker
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