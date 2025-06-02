Виртц – лучший полевой игрок сезона Бундеслиги по версии игроков, Пальинья, Брандт и Бонифасе – наиболее разочаровавшие. Шахин – худший тренер, Шустер из «Фрайбурга» – лучший
Kicker опросил 216 игроков, выступающих в чемпионате Германии.
В номинации «Наиболее впечатливший полевой игрок» победил полузащитник «Байера» Флориан Виртц. За него проголосовал 61 игрок, за Майкла Олисе из «Баварии» отдали 57 голосов. Также в топ-6 вошли Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Омар Мармуш («Айнтрахт», перешел в «Ман Сити»), Харри Кейн («Бавария») и Ник Вольтемаде («Штутгарт»).
Самым большим разочарованием среди полевых игроков был признан Жоау Пальинья из «Баварии». Второе место занял Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), третье – Виктор Бонифасе («Байер»).
Лучшим вратарем был признан Робин Центнер («Майнц»), худшим – Патрик Древес («Бохум»).
Юлиан Шустер из «Фрайбурга» признан лучшим тренером, худшим – Нури Шахин, уволенный из «Боруссии» по ходу сезона.