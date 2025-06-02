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  • Ван Дейк – лучший защитник мира по версии игроков Бундеслиги с 27,3% голосов. Бастони – 2-й с 15,7%, Салиба – 3-й с 12%, Кубарси – 4-й, Рюдигер – 5-й, Гвардиол – 9-й
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Ван Дейк – лучший защитник мира по версии игроков Бундеслиги с 27,3% голосов. Бастони – 2-й с 15,7%, Салиба – 3-й с 12%, Кубарси – 4-й, Рюдигер – 5-й, Гвардиол – 9-й

Вирджил ван Дейк назван лучшим защитником мира по версии футболистов Бундеслиги.

Kicker опросил 216 игроков, выступающих в чемпионате Германии. Защитник «Ливерпуля» занял первое место, набрав 27,3% голосов.

Вторая позиция у Алессандро Бастони («Интер», 15,7%), замкнул тройку защитник «Арсенала» Вильям Салиба – 12%.

Рейтинг оборонительных футболистов мира по версии игроков Бундеслиги выглядит следующим образом:

1. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» – 27,3% голосов;

2. Алессандро Бастони, «Интер» – 15,7%;

3. Вильям Салиба, «Арсенал» – 12%;

4. Пау Кубарси, «Барселона» – 4,2%;

5-6. Рубен Диаш, «Манчестер Сити» – 3,7%;

5-6. Антонио Рюдигер, «Реал» – 3,7%;

7-8. Родри, «Манчестер Сити» – 3,2%;

7-8. Маркиньос, «ПСЖ» – 3,2%;

9-10. Джонатан Та, «Бавария» – 2,3%;

9-10. Йошко Гвардиол, «Манчестер Сити» – 2,3%.

Ямаль – лучший атакующий игрок мира по версии футболистов Бундеслиги с 53,7% голосов. Дембеле с 6,9% – 2-й, Мбаппе с 6% – 3-й, Салах – 6-й, Винисиус – 9-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Bayern & Germany
рейтинги
logoПау Кубарси
logoВирджил ван Дейк
logoВильям Салиба
logoАлессандро Бастони
logoРубен Диаш
logoАнтонио Рюдигер
logoДжонатан Та
logoЙошко Гвардиол
logoМаркиньос
logoРодри
logoБавария
logoБарселона
logoИнтер
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
logoЛиверпуль
logoПСЖ
logoсерия А Италия
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
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