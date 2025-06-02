Ван Дейк – лучший защитник мира по версии игроков Бундеслиги с 27,3% голосов. Бастони – 2-й с 15,7%, Салиба – 3-й с 12%, Кубарси – 4-й, Рюдигер – 5-й, Гвардиол – 9-й