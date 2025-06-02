Ван Дейк – лучший защитник мира по версии игроков Бундеслиги с 27,3% голосов. Бастони – 2-й с 15,7%, Салиба – 3-й с 12%, Кубарси – 4-й, Рюдигер – 5-й, Гвардиол – 9-й
Kicker опросил 216 игроков, выступающих в чемпионате Германии. Защитник «Ливерпуля» занял первое место, набрав 27,3% голосов.
Вторая позиция у Алессандро Бастони («Интер», 15,7%), замкнул тройку защитник «Арсенала» Вильям Салиба – 12%.
Рейтинг оборонительных футболистов мира по версии игроков Бундеслиги выглядит следующим образом:
1. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» – 27,3% голосов;
2. Алессандро Бастони, «Интер» – 15,7%;
3. Вильям Салиба, «Арсенал» – 12%;
4. Пау Кубарси, «Барселона» – 4,2%;
5-6. Рубен Диаш, «Манчестер Сити» – 3,7%;
5-6. Антонио Рюдигер, «Реал» – 3,7%;
7-8. Родри, «Манчестер Сити» – 3,2%;
7-8. Маркиньос, «ПСЖ» – 3,2%;
9-10. Джонатан Та, «Бавария» – 2,3%;
9-10. Йошко Гвардиол, «Манчестер Сити» – 2,3%.
Ямаль – лучший атакующий игрок мира по версии футболистов Бундеслиги с 53,7% голосов. Дембеле с 6,9% – 2-й, Мбаппе с 6% – 3-й, Салах – 6-й, Винисиус – 9-й