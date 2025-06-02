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  • Ямаль про «Золотой мяч»: «Все пойдет наперекосяк, если я буду думать о нем. Если выиграю ЛЧ и ЧМ-2026 – возможно, это произойдет»
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Ямаль про «Золотой мяч»: «Все пойдет наперекосяк, если я буду думать о нем. Если выиграю ЛЧ и ЧМ-2026 – возможно, это произойдет»

Ламин Ямаль не захотел говорить, кого считает лучшим футболистом сезона.

«Я оставлю свое мнение при себе. Я не думаю об этом призе и о том, получу ли я его. Если я начну думать о том, что мне надо выиграть «Золотой мяч», все пойдет наперекосяк. Я сосредоточен на игре, победах, а если этому суждено случиться – это случится.

Если в следующем сезоне я выиграю Лигу чемпионов и чемпионат мира – возможно, тогда это и произойдет. Главное – наслаждаться процессом и дать событиям развиваться естественным образом», – сказал вингер «Барселоны» и сборной Испании в интервью COPE.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: beIN Sports
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