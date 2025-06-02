Деку о сравнениях Ямаля с Месси: «Он может войти в историю, как Лео. Все сходят с ума, когда видят игру Ламина»
Деку заявил, что Ламин Ямаль может войти в истории, как Лионель Месси.
Об этом спортивный директор «Барселоны» заявил, говоря о сравнениях вингера каталонцев с аргентинцем, выступавшим за клуб.
«Ламин – это Ламин. Лео – это Лео. Лео был лучшим игроком в истории этого клуба, для меня – лучшим игроком в истории.
Все сходят с ума, когда видят, как Ламин играет в футбол, люди платят, чтобы посмотреть на него на стадионе. Он особенный, и он хотел остаться в «Барсе», потому что верит в проект. Он заслужил более высокую зарплату.
Он станет одним из лучших игроков в мире. Мы должны уважать его как игрока, но не забывать, что ему 17 лет.
Сравнивать непросто, но Ламин в плане уровня игры может войти в историю, как Лео. Но, конечно, чтобы войти в историю, ему нужна хорошая команда», – сказал Деку.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
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