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Ямаль – лучший атакующий игрок мира по версии футболистов Бундеслиги с 53,7% голосов. Дембеле с 6,9% – 2-й, Мбаппе с 6% – 3-й, Салах – 6-й, Винисиус – 9-й

Ламин Ямаль стал лучшим атакующим игроком мира по версии футболистов Бундеслиги.

Kicker опросил 216 игроков из чемпионата Германии. Первое место занял Ламин Ямаль из «Барселоны», набрав 53,7% голосов.

Вторую позицию занял Усман Дембеле («ПСЖ», 6,9%), замкнул тройку форвард «Реала» Килиан Мбаппе – 6%.

Рейтинг атакующих футболистов мира по версии игроков Бундеслиги выглядит следующим образом:

1. Ламин Ямаль, «Барселона» – 53,7% голосов;

2. Усман Дембеле, «ПСЖ» – 6,9%;

3. Килиан Мбаппе, «Реал» – 6%;

4-5. Рафинья, «Барселона» – 4,2%;

4-5. Флориан Виртц, «Байер» – 4,2%;

6. Мохамед Салах, «Ливерпуль» – 3,7%;

7. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» – 2,8%;

8-9. Винисиус, «Реал» – 2,3%;

8-9. Харри Кейн, «Бавария» – 2,3%.

Дембеле остался 1-м в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal после победы в ЛЧ. Ямаль – 2-й, Салах – 4-й, Дуэ – 6-й, Педри – 9-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
logoЭрлинг Холанд
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logoХарри Кейн
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