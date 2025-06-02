«Зенит» выше всех клубов РПЛ в таблице коэффициентов УЕФА перед сезоном-2025/26 – на 126-м месте. «Спартак» – 137-й, «Локо» – 157-й, «Краснодар» – 188-й

В таблице коэффициентов УЕФА перед сезоном-2025/26 находятся 9 российских клубов.

Рейтинг составляется на основе пяти последних еврокубковых сезонов. Последние три розыгрыша еврокубков команды Мир РПЛ пропустили в связи с отстранением.

«Зенит » находится выше всех среди представленных в списке российских клубов. Петербуржцы занимают 126-е место в общем рейтинге, у них 13 очков: 5 – за сезон-2020/21, 8 – за сезон-2021/22).

«Спартак » идет на 137-й строчке с 12 баллами за сезон-2021/22, «Локомотив » – на 157-й (7 очков в сезоне-2020/21 и 3 в сезоне-2021/22), «Краснодар » – на 188-й (8 очков за сезон-2020/21).

«Рубин» и «Сочи» занимают 301-е и 302-е места с двумя очками в сезоне-2021/22. У ЦСКА 303-е место и 3 балла за сезон-2020/21, у «Ростова» – 304-е (2 балла за сезон-2020/21), у «Динамо» Москва – 305-е (1,5 очка за сезон-2020/21).