Писарев о сезоне «Спартака»: «Типичный. Восторги перед сезоном, после 8-10-го тура – давайте всех увольнять. Потом все здорово, мы в гонке – и опять разочарование. Спартаковские горки»
Николай Писарев иронично высказался о сезоне «Спартака».
Московский клуб занял четвертое место в завершившемся сезоне Мир РПЛ, набрав 57 очков.
«Это типичный сезон «Спартака», я бы его так назвал.
Восторги перед сезоном с приходом нового тренера. После восьмого-десятого тура – давайте всех увольнять. Потом вроде все наладилось. Покупки. Все здорово. Мы в чемпионской гонке. И опять разочарование, призывы к смене тренера.
Горки такие, спартаковские горки – когда по ходу сезона все прошло от влюбленности осенней до разочарования весеннего», – сказал бывший нападающий «Спартака» и член тренерского штаба сборной России.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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