Лапорта об удалении Флика: «Барса» подала апелляцию. Мансано явно ждал момента, чтобы показать карточку. Этот судья удалял почти всех наших ведущих игроков, одно и то же каждый раз»
Главный тренер «Барселоны» получил две желтые карточки в матче с «Жироной» (2:1) в 9-м туре Ла Лиги и пропустит класико.
Во время Ассамблеи клуба президент сине-гранатовых ответил на вопрос о том, существует ли «белая рука» в испанском чемпионате, намекая на возможное влияние в пользу «Реала».
«Если ее нет, то очень похоже, что все-таки есть. Мы подали апелляцию на обе желтые карточки. Арбитр явно переступил границы – он ждал момента, чтобы показать вторую.
Я понимаю, что добиться отмены дисквалификации будет сложно. Я сказал Флику, что мы его поддерживаем. Мне не понравилось поведение судьи», – сказал Лапорта.
Лапорта также напомнил, что Хесус Хиль Мансано ранее удалял таких игроков «Барсы», как Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар, Жерар Пике, Дани Алвес и Роберт Левандовски.
«Этот человек удалял почти всех наших ведущих футболистов. У него биография, на которую достаточно просто взглянуть. Мы каждый раз думаем, что ничего не произойдет, а в итоге все повторяется – и всегда перед важнейшими матчами.
То, что случилось вчера… Мы действительно сыграли не лучшим образом, не так, как привыкли. Но это придаст нам уверенности. Тем более, что закончили матч с центральным защитником, который вышел в атаку и забил», – добавил Лапорта.