  Лапорта об удалении Флика: «Барса» подала апелляцию. Мансано явно ждал момента, чтобы показать карточку. Этот судья удалял почти всех наших ведущих игроков, одно и то же каждый раз»
11

Лапорта об удалении Флика: «Барса» подала апелляцию. Мансано явно ждал момента, чтобы показать карточку. Этот судья удалял почти всех наших ведущих игроков, одно и то же каждый раз»

Жоан Лапорта раскритиковал судью Хесуса Хиля Мансано.

Главный тренер «Барселоны» получил две желтые карточки в матче с «Жироной» (2:1) в 9-м туре Ла Лиги и пропустит класико. 

Во время Ассамблеи клуба президент сине-гранатовых ответил на вопрос о том, существует ли «белая рука» в испанском чемпионате, намекая на возможное влияние в пользу «Реала». 

«Если ее нет, то очень похоже, что все-таки есть. Мы подали апелляцию на обе желтые карточки. Арбитр явно переступил границы – он ждал момента, чтобы показать вторую.

Я понимаю, что добиться отмены дисквалификации будет сложно. Я сказал Флику, что мы его поддерживаем. Мне не понравилось поведение судьи», – сказал Лапорта. 

Лапорта также напомнил, что Хесус Хиль Мансано ранее удалял таких игроков «Барсы», как Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар, Жерар Пике, Дани Алвес и Роберт Левандовски. 

«Этот человек удалял почти всех наших ведущих футболистов. У него биография, на которую достаточно просто взглянуть. Мы каждый раз думаем, что ничего не произойдет, а в итоге все повторяется – и всегда перед важнейшими матчами.

То, что случилось вчера… Мы действительно сыграли не лучшим образом, не так, как привыкли. Но это придаст нам уверенности. Тем более, что закончили матч с центральным защитником, который вышел в атаку и забил», – добавил Лапорта

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
