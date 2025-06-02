Бояринцев о «Спартаке»: «Обидно, что мало наших ребят в составе. Воспитанники могут драться за честь клуба. Ставка сделана на легионеров, а результатов нет!»

Денис Бояринцев высказался о малом количестве воспитанников в «Спартаке».

«Мне нравится Барко . Все остальные показывают свою игру моментами. Но да, Маркиньос тоже был неплох. Опять же обидно, что мало наших ребят в составе.

Чтобы показывать результат, игроки должны понимать, что эта команда значит для людей. Легионерам это понять сложно. Нужны свои воспитанники! Они могут драться за честь клуба.

Где все ребята из академии? Я же знаю, что они есть. Но ставка сделана на легионеров, а результатов нет!» – сказал бывший полузащитник «Спартака ».