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  • Бояринцев о «Спартаке»: «Обидно, что мало наших ребят в составе. Воспитанники могут драться за честь клуба. Ставка сделана на легионеров, а результатов нет!»
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Бояринцев о «Спартаке»: «Обидно, что мало наших ребят в составе. Воспитанники могут драться за честь клуба. Ставка сделана на легионеров, а результатов нет!»

Денис Бояринцев высказался о малом количестве воспитанников в «Спартаке».

«Мне нравится Барко. Все остальные показывают свою игру моментами. Но да, Маркиньос тоже был неплох. Опять же обидно, что мало наших ребят в составе.

Чтобы показывать результат, игроки должны понимать, что эта команда значит для людей. Легионерам это понять сложно. Нужны свои воспитанники! Они могут драться за честь клуба.

Где все ребята из академии? Я же знаю, что они есть. Но ставка сделана на легионеров, а результатов нет!» – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoДенис Бояринцев
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoМаркиньос Коста
logoЭсекиэль Барко
logoСпартак
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