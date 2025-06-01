Гол Ямаля «Интеру» в полуфинале признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов
Ламин Ямаль забил самый красивый гол в прошедшем сезоне ЛЧ.
Вингер «Барселоны» отличился в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Интером» (3:3), отправив мяч в дальний угол после сольного прохода на правом фланге.
УЕФА признал гол Ямаля лучшим в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.
Изображение: uefa.com
Видео гола можно посмотреть на сайте УЕФА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
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