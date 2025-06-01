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Гол Ямаля «Интеру» в полуфинале признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Ламин Ямаль забил самый красивый гол в прошедшем сезоне ЛЧ.

Вингер «Барселоны» отличился в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Интером» (3:3), отправив мяч в дальний угол после сольного прохода на правом фланге. 

УЕФА признал гол Ямаля лучшим в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов. 

Изображение: uefa.com

Видео гола можно посмотреть на сайте УЕФА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
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