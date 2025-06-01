Гол Ямаля «Интеру» в полуфинале признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Ламин Ямаль забил самый красивый гол в прошедшем сезоне ЛЧ.

Вингер «Барселоны» отличился в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Интером » (3:3), отправив мяч в дальний угол после сольного прохода на правом фланге.

УЕФА признал гол Ямаля лучшим в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.

Изображение: uefa.com

Видео гола можно посмотреть на сайте УЕФА .