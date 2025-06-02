Марко Николич: «У меня уже две бронзы, серебро и два кубка. Устраивает только чемпионство в следующем году, и за это я пью»

Марко Николич хочет стать чемпионом России в следующем сезоне.

«У меня уже две бронзы, серебро и два кубка.

Устраивает только чемпионство в следующем году, и за это я пью сейчас», – сказал главный тренер ЦСКА в раздевалке после победы в FONBET Кубке России и сделал глоток из наполненного пивом трофея.