Марко Николич: «У меня уже две бронзы, серебро и два кубка. Устраивает только чемпионство в следующем году, и за это я пью»
Марко Николич хочет стать чемпионом России в следующем сезоне.
«У меня уже две бронзы, серебро и два кубка.
Устраивает только чемпионство в следующем году, и за это я пью сейчас», – сказал главный тренер ЦСКА в раздевалке после победы в FONBET Кубке России и сделал глоток из наполненного пивом трофея.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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