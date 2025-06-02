Канчельскис о финале Кубка: «Все боялись атаковать и пропустить, ЦСКА повезло больше. Бывают игры плохие, бывают хорошие – это футбол»

Андрей Канчельскис остался недоволен финалом FONBET Кубка России по футболу.

В решающем матче сошлись ЦСКА и «Ростов ». Основное время закончилось вничью – 0:0, в серии пенальти точнее оказались армейцы – 4:3.

– Это финал, последняя игра, все хотели выиграть. Честно говоря, игра была без острых моментов. Все боялись атаковать и пропустить. По пенальти сильнее ЦСКА был. Бывают игры плохие, бывают хорошие, это футбол.

– Победа ЦСКА была ожидаема?

– Фаворитом был ЦСКА , но опять же это одна кубковая игра. Все знают настрой, желание. Любая команда могла собраться. Здесь ЦСКА больше повезло в серии пенальти.

– В Суперкубке ЦСКА встретится с «Краснодаром». Кто фаворит?

– Как подготовятся, посмотрим, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис .

Лангович о поражении в финале Кубка: «Серия пенальти – лотерейный билет, «Ростову» просто не фартануло. Не видел, чтобы ЦСКА наиграл на гол-два»