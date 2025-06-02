  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о финале Кубка: «Все боялись атаковать и пропустить, ЦСКА повезло больше. Бывают игры плохие, бывают хорошие – это футбол»
1

Канчельскис о финале Кубка: «Все боялись атаковать и пропустить, ЦСКА повезло больше. Бывают игры плохие, бывают хорошие – это футбол»

Андрей Канчельскис остался недоволен финалом FONBET Кубка России по футболу.

В решающем матче сошлись ЦСКА и «Ростов». Основное время закончилось вничью – 0:0, в серии пенальти точнее оказались армейцы – 4:3.

– Это финал, последняя игра, все хотели выиграть. Честно говоря, игра была без острых моментов. Все боялись атаковать и пропустить. По пенальти сильнее ЦСКА был. Бывают игры плохие, бывают хорошие, это футбол.

– Победа ЦСКА была ожидаема?

– Фаворитом был ЦСКА, но опять же это одна кубковая игра. Все знают настрой, желание. Любая команда могла собраться. Здесь ЦСКА больше повезло в серии пенальти.

– В Суперкубке ЦСКА встретится с «Краснодаром». Кто фаворит?

– Как подготовятся, посмотрим, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.

Лангович о поражении в финале Кубка: «Серия пенальти – лотерейный билет, «Ростову» просто не фартануло. Не видел, чтобы ЦСКА наиграл на гол-два»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoFONBET Кубок России
logoРостов
logoМатч ТВ
logoАндрей Канчельскис
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Министр спорта РФ Дегтярев о Fan ID: «Это разумная плата за безопасность, она помогла навести порядок на стадионе. Мы с семьей получили все за 2 минуты в МФЦ»
272 июня, 14:29
Лангович о поражении в финале Кубка: «Серия пенальти – лотерейный билет, «Ростову» просто не фартануло. Не видел, чтобы ЦСКА наиграл на гол-два»
212 июня, 12:10
Мелехин о поражении от ЦСКА в финале Кубка: «Ростов» хотел выиграть. Просто немного не повезло в серии пенальти»
172 июня, 05:16
Главные новости
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
717 минут назад
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
739 минут назад
Сперцян подорожал на 5 млн евро и делит 1-е место с Энрике по цене в РПЛ – 25 млн евро. Кисляк прибавил 4 млн, Батраков – 3 млн, Маркиньос – 1,5 млн (Transfermarkt)
2050 минут назад
Матвей Сафонов: «От алиментов я никогда не уклоняюсь. Наверное, кому‑то хотелось, чтобы на меня это давило, но из данной ситуации я выходил неплохо»
26сегодня, 11:20
Мартинеса могут уволить, если Португалия проиграет Германии. Моуринью и Жезуш будут кандидатами на пост тренера в таком случае
18сегодня, 11:07
Команде продаж нужен опытный аккаунт-менеджер, который станет нашим MVP рекламы. Ждем вас в Спортсе’’!
сегодня, 11:00Вакансия
«Динамо» подпишет Кокарева с высокой долей вероятности. Клуб почти договорился с вратарем «Химок» (Sport Baza)
21сегодня, 10:47
Сафонов переплатил 629 рублей и 99 копеек по долгу за алименты. Ему должны разрешить выезд из России
51сегодня, 10:40
«Барса» признала разногласия с УЕФА в вопросе учета дохода от рычагов. Клуб еще не уведомлен о возможных санкциях
44сегодня, 10:39
Александр Мостовой: «Николич – лучший тренер чемпионата. Он даже с «Оренбургом» остался бы в РПЛ, а Мусаев бы вылетел»
47сегодня, 10:25
Ко всем новостям
Последние новости
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
420 минут назад
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
524 минуты назад
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
432 минуты назад
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
134 минуты назад
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
448 минут назадФото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 11:26
Андрей Канчельскис: «Зениту», может, и не надо покупать футболистов – у них и так много легионеров и классных россиян. Состав хороший»
5сегодня, 11:18
Пальцев о футболе: «Мало смотрю, в жизни хватает. «Барсу» с «Интером» смотрел, а какой-нибудь «Брентфорд» – «Лидс» не буду. Надо, наверное, но неинтересно»
8сегодня, 11:17
«Кальяри» уволил Николу. Клуб занял 15-е место в Серии А
2сегодня, 11:09
«Наполи» продлит контракт с Меретом и хочет купить Солера у «ПСЖ»
2сегодня, 11:02