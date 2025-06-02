Лангович о поражении в финале Кубка: «Серия пенальти – лотерейный билет, «Ростову» просто не фартануло. Не видел, чтобы ЦСКА наиграл на гол-два»

Андрей Лангович считает, что «Ростову» не повезло в серии пенальти с ЦСКА.

Армейцы выиграли FONBET Кубок России , одержав победу в Суперфинале по пенальти (4:3, основное время – 0:0).

– Серия пенальти – лотерейный билет, нам просто не фартануло. Я бы не сказал, что за 90 минут какая-то из команд сильно выделялась. Альба поблагодарил нас игру, сказал, что мы выжали максимум из себя. Хочу поблагодарить болельщиков за их заряд на протяжении всего матча, они нас гнали вперед.

Надо задавать вопросы тем, кто называл ЦСКА явным фаворитом в матче с нами. Я особо не увидел, что армейцы создавали какие-то голевые моменты, что наиграли на гол-два.

– Наиграл ли «Ростов» на гол?

– Игра равная была, кто наиграл или не наиграл, не могу судить, все решилось в серии пенальти, – сказал защитник «Ростова ».