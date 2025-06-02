Мелехин о поражении от ЦСКА в финале Кубка: «Ростов» хотел выиграть. Просто немного не повезло в серии пенальти»

Виктор Мелехин оценил поражение «Ростова» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

В решающем матче дончане уступили ЦСКА (0:0, 3:4 по пен.).

— Сыграть в финале — это круто. Но мы хотели выиграть, поэтому такие грустные эмоции. Очень расстроены все.

— Игра получилось очень тяжелой.

— С ЦСКА всегда бывают тяжелые матчи. Они хорошо играют в обороне, хорошо контролируют мяч. Просто немного не повезло нам в серии пенальти, — сказал защитник «Ростова».