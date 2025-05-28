Хейсен о переходе в «Реал»: «Возвращаюсь домой»
Дин Хейсен высказался о своем переходе в «Реал».
«Мадрид» купил 20-летнего защитника у «Борнмута» за 50 млн фунтов.
«Возвращаюсь домой», – написал Хейсен, сопроводив пост своим фото в детском возрасте в футболке «Реала».
Игрок сборной Испании родился в Амстердаме, но начинал карьеру в «Коста Унида» из Марбельи и «Малаге». До «Борнмута» выступал за «Ювентус», «Рому» и юношеские сборные Нидерландов.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Дина Хейсена
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