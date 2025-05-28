Хейсен о переходе в «Реал»: «Возвращаюсь домой»

Дин Хейсен высказался о своем переходе в «Реал».

«Мадрид » купил 20-летнего защитника у «Борнмута» за 50 млн фунтов.

«Возвращаюсь домой», – написал Хейсен , сопроводив пост своим фото в детском возрасте в футболке «Реала».

Игрок сборной Испании родился в Амстердаме, но начинал карьеру в «Коста Унида» из Марбельи и «Малаге». До «Борнмута» выступал за «Ювентус», «Рому» и юношеские сборные Нидерландов.