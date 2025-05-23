Карло Анчелотти: «Модрич – один из последних из золотого поколения, но его время вышло, как и мое, а до нас – Роналду, Бензема, Рамоса. Но «Реал» остается величайшим клубом мира»

Карло Анчелотти заявил о завершении очередного цикла в «Реале».

«Модрич – один из последних представителей поистине особенного золотого поколения. Последний – это Карвахаль , но цикл подошел к концу.

Не то чтобы клубу нужно создавать новое поколение, есть игроки, которые уже давно здесь, такие как Камавинга , Родриго или Винисиус . Мадридистам не стоит беспокоиться, это клуб, который всегда хочет быть на самом высоком уровне.

Время Модрича здесь закончилось, как и мое, а до нас были Кроос, Каземиро, Криштиану , Бензема, Серхио Рамос, Касильяс... Но «Реал Мадрид» продолжает оставаться величайшим клубом в мире», – сказал главный тренер «Реала», покидающий команду по окончании сезона.