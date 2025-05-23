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Карло Анчелотти: «Модрич – один из последних из золотого поколения, но его время вышло, как и мое, а до нас – Роналду, Бензема, Рамоса. Но «Реал» остается величайшим клубом мира»

Карло Анчелотти заявил о завершении очередного цикла в «Реале».

«Модрич – один из последних представителей поистине особенного золотого поколения. Последний – это Карвахаль, но цикл подошел к концу.

Не то чтобы клубу нужно создавать новое поколение, есть игроки, которые уже давно здесь, такие как Камавинга, Родриго или Винисиус. Мадридистам не стоит беспокоиться, это клуб, который всегда хочет быть на самом высоком уровне.

Время Модрича здесь закончилось, как и мое, а до нас были Кроос, Каземиро, Криштиану, Бензема, Серхио Рамос, Касильяс... Но «Реал Мадрид» продолжает оставаться величайшим клубом в мире», – сказал главный тренер «Реала», покидающий команду по окончании сезона.

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Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
logoКарло Анчелотти
logoЛука Модрич
logoИкер Касильяс
logoКаземиро
logoРеал Мадрид
logoКриштиану Роналду
logoРодриго
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoКарим Бензема
logoСерхио Рамос
logoДаниэль Карвахаль
logoЭдуардо Камавинга
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