Тренер «Урала» Томаров о поражении от «Ахмата» в стыках: «Отменили два гола, в Грозном и в Екатеринбурге, очень обидно. Три тайма из четырех выглядели хорошо»

Тренер «Урала» Сергей Томаров высказался о поражении в стыках.

Клуб из Екатеринбурга проиграл по сумме двух встреч «Ахмату » (2:1, 0:2) и не смог пробиться в Премьер-лигу.

– Обидное поражение, чуть не дотерпели в концовке, во втором тайме выглядели плохо, соперник нагнетал и давил. Гол со стандарта, второй чуть не дотерпели, нам прилетело. Очень обидное поражение.

– Что можете сказать по поводу судейства?

– Без комментариев.

– В конце игры был жесткий разговор с Григорием Викторовичем (Ивановым – президентом «Урала», Спортс’‘), что там было?

– Это наше внутреннее дело, без комментариев.

– Поражение связано именно с игрой команды или с другими факторами?

– Три тайма из четырех мы выглядели хорошо, два тайма в Екатеринбурге и первый тайм тут мы выглядело достойно.

– Второй матч подряд отменяют гол Егорычева, видите тут закономерность?

– Да, отменили два гола, один здесь и один в Екатеринбурге, очень обидно. Сложно комментировать.

– Вы останетесь в команде в следующем сезоне?

– Без комментариев, – сказал тренер «Урала » Сергей Томаров .