Тренер «Урала» Томаров о поражении от «Ахмата» в стыках: «Отменили два гола, в Грозном и в Екатеринбурге, очень обидно. Три тайма из четырех выглядели хорошо»
Клуб из Екатеринбурга проиграл по сумме двух встреч «Ахмату» (2:1, 0:2) и не смог пробиться в Премьер-лигу.
– Обидное поражение, чуть не дотерпели в концовке, во втором тайме выглядели плохо, соперник нагнетал и давил. Гол со стандарта, второй чуть не дотерпели, нам прилетело. Очень обидное поражение.
– Что можете сказать по поводу судейства?
– Без комментариев.
– В конце игры был жесткий разговор с Григорием Викторовичем (Ивановым – президентом «Урала», Спортс’‘), что там было?
– Это наше внутреннее дело, без комментариев.
– Поражение связано именно с игрой команды или с другими факторами?
– Три тайма из четырех мы выглядели хорошо, два тайма в Екатеринбурге и первый тайм тут мы выглядело достойно.
– Второй матч подряд отменяют гол Егорычева, видите тут закономерность?
– Да, отменили два гола, один здесь и один в Екатеринбурге, очень обидно. Сложно комментировать.
– Вы останетесь в команде в следующем сезоне?
– Без комментариев, – сказал тренер «Урала» Сергей Томаров.