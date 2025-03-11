Сергей Ташуев: «Я первым дал «Краснодару» возможность играть в доминантный футбол. У них на базе до сих пор концепция моя висит»
Сергей Ташуев заявил, что повлиял на принципы игры «Краснодара».
«Стилистику «Краснодару», в принципе, во многом я привил, первым дал им возможность играть в доминантный футбол.
Если не ошибаюсь, у них на базе до сих пор концепция моя висит. Как раритет с тех времен. Такая же концепция сейчас у меня и в «Ахмате». Так что обе команды заточены на атаку, поэтому ясно, что мы хотим забивать голы. «Краснодар» тоже хочет забивать голы. Поэтому игра, думаю, будет интересной», – сказал главный тренер «Ахмата» перед матчем Фонбет Кубка России.
Ташуев возглавлял «Краснодар» с 2009 по 2010 год.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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