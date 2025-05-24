Ташуев о чемпионстве «Краснодара»: «Я выводил команду в Первую лигу, начинали у пустыря, где сейчас стадион. Галицкий тогда рассказывал о своих планах»

Сергей Ташуев прокомментировал чемпионство «Краснодара».

Команда Мурада Мусаева завоевала золото Мир РПЛ , набрав 67 очков по итогам сезона. «Быки» опередили «Зенит» на 1 балл.

– Вы как бывший тренер «Краснодара» испытываете радость, что клуб стал чемпионом?

– Обе команды заслуживают первого места, но оно одно. Обе команды сильны.

Поздравляю «Краснодар», Сергея Галицкого, Владимира Хашига . Я выводил команду в Первую лигу. Начинали у пустыря, где сейчас стадион «Краснодара». Галицкий в тот момент рассказывал о своих планах. Тогда только думал: дай Бог, это когда‑нибудь будет. И вот произошло, – сказал главный тренер «Ахмата ».

Ташуев возглавлял «Краснодар» в 2010-м году.