Ташуев о чемпионстве «Краснодара»: «Я выводил команду в Первую лигу, начинали у пустыря, где сейчас стадион. Галицкий тогда рассказывал о своих планах»
Сергей Ташуев прокомментировал чемпионство «Краснодара».
Команда Мурада Мусаева завоевала золото Мир РПЛ, набрав 67 очков по итогам сезона. «Быки» опередили «Зенит» на 1 балл.
– Вы как бывший тренер «Краснодара» испытываете радость, что клуб стал чемпионом?
– Обе команды заслуживают первого места, но оно одно. Обе команды сильны.
Поздравляю «Краснодар», Сергея Галицкого, Владимира Хашига. Я выводил команду в Первую лигу. Начинали у пустыря, где сейчас стадион «Краснодара». Галицкий в тот момент рассказывал о своих планах. Тогда только думал: дай Бог, это когда‑нибудь будет. И вот произошло, – сказал главный тренер «Ахмата».
Ташуев возглавлял «Краснодар» в 2010-м году.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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