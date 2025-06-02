«Реал» готов дать за Каррераса 35 млн евро и бонусы. «Бенфика» хочет 50 млн отступных за воспитанника «Мадрида»
«Реал» пока не может договориться с «Бенфикой» о трансфере Альваро Каррераса.
«Мадрид» готов предложить за 22-летнего левого защитника 30-35 млн евро плюс бонусы, тогда как лиссабонцы требуют 50 млн – таковы отступные за испанца.
Оба клуба рассчитывают, что Каррерас сыграет на клубном чемпионате мира именно за их команду. Не исключено, что «Бенфика» снизит цену, если защитник примет участие в КЧМ.
Каррерас – воспитанник «Реала». Он выступал за детские команды клуба с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: A Bola
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