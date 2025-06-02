  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» готов дать за Каррераса 35 млн евро и бонусы. «Бенфика» хочет 50 млн отступных за воспитанника «Мадрида»
68

«Реал» готов дать за Каррераса 35 млн евро и бонусы. «Бенфика» хочет 50 млн отступных за воспитанника «Мадрида»

«Реал» пока не может договориться с «Бенфикой» о трансфере Альваро Каррераса.

«Мадрид» готов предложить за 22-летнего левого защитника 30-35 млн евро плюс бонусы, тогда как лиссабонцы требуют 50 млн – таковы отступные за испанца.

Оба клуба рассчитывают, что Каррерас сыграет на клубном чемпионате мира именно за их команду. Не исключено, что «Бенфика» снизит цену, если защитник примет участие в КЧМ.

Каррерас – воспитанник «Реала». Он выступал за детские команды клуба с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: A Bola
logoАльваро Фернандес Каррерас
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
возможные трансферы
logoвысшая лига Португалия
logoБенфика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» оформит трансфер Каррераса в ближайшие часы. Переговоры с «Бенфикой» – на финальной стадии (COPE)
7729 мая, 13:37
«Реал» хочет купить Каррераса на этой неделе и готов выплатить «Бенфике» 50 млн евро отступных за защитника (Marca)
4826 мая, 08:17
«Реал» договорился с Каррерасом. Клуб ведет переговоры с «Бенфикой» о трансфере защитника и хочет сбить цену (Патрик Бергер)
9119 мая, 18:32
Главные новости
Мастантуоно хочет перейти в «Реал», а не в «ПСЖ». У 17-летнего вингера «Ривер Плейт» 7+4 в 19 матчах сезона (The Athletic)
713 минут назад
Александр Мостовой: «Готов войти в штаб Семака, так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Мои слова – намеки, но никто не соглашается. Не для того 25 лет играл, чтобы что-то специально делать»
2016 минут назад
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
3228 минут назад
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
132 минуты назад
В «Барсе» ожидают, что наказание от УЕФА по делу о некорректном отражении прибыли не будет серьезнее небольшого денежного штрафа
238 минут назад
Лига наций. 1/2 финала. Германия примет Португалию, Испания сыграет с Францией в четверг
4442 минуты назад
Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
650 минут назад
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
659 минут назад
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
12сегодня, 12:13
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
13сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Антони интересен «Ювентусу». Вингер «МЮ» вряд ли вернется в «Бетис» и ищет новый клуб (UOL)
210 минут назад
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
431 минуту назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
350 минут назад
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
451 минуту назад
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
10сегодня, 12:10
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
1сегодня, 11:56
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
7сегодня, 11:42Фото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 11:26