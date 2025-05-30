Трансфер Сперцяна рассматривает португальский топ-клуб (Legalbet)
Эдуард Сперцян может перейти в чемпионат Португалии.
Выступающий в португальском чемпионате топ-клуб рассматривает возможность трансфера 24-летнего атакующего полузащитника «Краснодара», об этом сообщает Legalbet.
Ранее также появилась информация, что хавбек не перейдет в «Лидс».
В прошедшем сезоне Эдуард Сперцян провел 28 матчей в Мир РПЛ, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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