Трансфер Сперцяна рассматривает португальский топ-клуб (Legalbet)

Эдуард Сперцян может перейти в чемпионат Португалии.

Выступающий в португальском чемпионате топ-клуб рассматривает возможность трансфера 24-летнего атакующего полузащитника «Краснодара », об этом сообщает Legalbet.

Ранее также появилась информация , что хавбек не перейдет в «Лидс».

В прошедшем сезоне Эдуард Сперцян провел 28 матчей в Мир РПЛ , забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.