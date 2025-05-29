Сперцян не перейдет в «Лидс». Клуб не будет пытаться подписать хавбека «Краснодара» летом («Чемпионат»)
Эдуард Сперцян не перейдет в «Лидс».
Ранее сообщалось об интересе команды, вернувшейся в АПЛ по итогам прошедшего сезона, к полузащитнику «Краснодара».
По данным «Чемпионата», «Лидс» не планирует направлять «Краснодару» предложение о трансфере Сперцяна предстоящим летом, несмотря на то, что проявлял предметный интерес к футболисту зимой.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 28 матчей, отличившись 11 голами и 6 ассистами. Подробную статистику 24-летнего полузащитника можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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