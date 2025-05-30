Сперцян вошел в шорт-лист «Порту» (Legalbet)

Эдуард Сперцян может перейти в «Порту».

Legalbet утверждает, что хавбек «Краснодара » попал в шорт-лист португальского клуба. Пиренейский клуб собирается подписать атакующего полузащитника и считает футболиста сборной Армении подходящим кандидатом на это место.

В этом сезоне Сперцян провел 28 матчей в Мир РПЛ и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .