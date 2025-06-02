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Фраттези о финале ЛЧ: «Я хотел сражаться там со своими братьями, мне больно, что я не смог. Я разбит – «Интер» разочаровал многих людей, в первую очередь себя»

Давиде Фраттези опубликовал пост после разгрома «Интера» в финале Лиги чемпионов.

«Интер» уступил «ПСЖ» со счетом 0:5 в финальном матче турнира. Полузащитник оставался на скамейке запасных весь матч.

Сообщалось, что после игры Фраттези подошел к главному тренеру команды Симоне Индзаги и высказал разочарование тем, что его не задействовали в игре. По данным La Gazzetta dello Sport, если Индзаги останется в клубе, футболист стопроцентно уйдет.

«Я разбит... Я не ожидал этого, мы не ожидали этого. Год жертв, пота, тренировок, неудач, поездок, ночных возвращений, только чтобы увидеть, как все это исчезает в одно мгновение...

На этом пути мы испытали невероятные эмоции, которые останутся в моей памяти.

Я хотел бы быть там, сражаясь вместе со своими братьями, и тот факт, что я не смог этого сделать, причиняет мне боль.

За эти месяцы я, кажется, на 100% понял, что значит быть болельщиком «Интера», я в этом уверен. Вы протянули мне руку, вы были на моей стороне в самый трудный момент моей жизни, даже когда я не очень хорошо выступал на поле, когда я не был заряженным и улыбающимся Давиде, которым я всегда был. Вы не осуждали меня и были рядом со мной, как старшие братья... Я никогда этого не забуду.

Это поражение будет причинять боль некоторое время. Возможно, придется смотреть в потолок несколько дней, осознавая, что мы разочаровали многих людей, в первую очередь себя.

Вперед «Интер», ВСЕГДА!

Для тех, кто был рядом, для тех, кого больше нет, для тех, кто не сдается, для тех, кто встает и для тех, кто, упав, возвращается, чтобы забрать все.

Я действительно люблю вас», – написал Фраттези в инстаграме. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Давиде Фраттези
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