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Неймар извинился за удаление в чемпионате Бразилии. Форвард «Сантоса» забил рукой, команда пропустила и проиграла матч после его ухода

Неймар извинился перед болельщиками за удаление в матче чемпионата Бразилии.

Инцидент произошел в матче между «Сантосом» и «Ботафого» (0:1) в 11-м туре чемпионата.

На 75-й минуте после прострела с фланга вратарь «Ботафого» отбил мяч в ноги Неймара. Мяч от тела бразильца поднялся на уровень головы, форвард «Сантоса», пытаясь опередить защитника, занес его рукой в пустые ворота.

Гол не был засчитан. Главный судья матча Дави Ласерда показал 33-летнему форварду желтую карточку, которая стала для него второй в этом матче.

Через 10 минут после удаления Неймара «Ботафого» забил и выиграл матч. Отличился экс-форвард «Зенита» Артур.

«Я совершил ошибку, простите меня! Уверен, что если бы не удаление, мы бы набрали три очка. Можете записать это на меня», – написал игрок «Сантоса» в соцсетях.

Команда идет на 18-м месте из 20 команд, у Неймара ни одного результативного действия за 4 игры.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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