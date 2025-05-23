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Неймар о вылете «Сантоса» из Кубка: «Команда не может зависеть только от меня, нужно, чтобы каждый вносил свой вклад. Продление контракта? Пока не знаю»

Неймар заявил, что «Сантос» не может зависеть только от него.

Клуб из Сан-Паулу уступил команде из второго бразильского дивизиона КРБ в 3-м раунде Кубка Бразилии (0:0, 4:5 по пенальти, первая игра – 1:1).

Неймар сыграл впервые за месяц после травмы бедра. Бразилец вышел на замену во втором тайме и реализовал удар в серии пенальти.

«Я знаю, что с моим присутствием на поле все идет иначе. За 20 или 25 минут я могу изменить ход игры. Я знаю, что могу помочь партнерам.

Это мой первый матч после долгого перерыва. Но команда не может зависеть только от меня. Все знают, в какой мы ситуации, и чтобы выйти из нее, нам нужно, чтобы каждый вносил свой вклад», – сказал Неймар. 

Также игроку задали вопрос о возможном продлении контракта. 

«Пока не знаю, не знаю», – сказал форвард «Сантоса» в интервью Amazon Prime. 

Контракт Неймара с бразильским клубом рассчитан до лета. «Сантос» идет в зоне вылета, на 19-м месте в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав 5 очков в 9 играх. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ge.globo
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