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Неймар рукой забил «Ботафого». Судья удалил форварда «Сантоса», показав вторую желтую

Неймар забил рукой в матче чемпионата Бразилии и был удален с поля.

На 75-й минуте после прострела с фланга вратарь «Ботафого» отбил мяч в ноги Неймара. Мяч от тела бразильца поднялся на уровень головы, форвард «Сантоса», пытаясь опередить защитника, занес его рукой в пустые ворота.

Гол не был засчитан. Главный судья матча Дави Ласерда показал Неймару желтую карточку, которая стала для него второй в этом матче.  

Изображение: кадр из трансляции DAZN

Через 10 минут после удаления Неймара «Ботафого» забил и выиграл матч (1:0). Отличился экс-форвард «Зенита» Артур.

За 4 матча чемпионата Бразилии Неймар не отметился результативными действиями. «Сантос» идет в зоне вылета, на 18-м месте, набрав 8 очков в 11 турах. Подробная статистика 33-летнего бразильца – здесь.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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