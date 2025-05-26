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Мусаев о критике: «Плевать, меня трудно задеть или расстроить. «Краснодар» спокойно шел к своей цели»

Мурад Мусаев заявил, что не обращает внимания на критику.

«Краснодар» стал чемпионом России в сезоне-2024/25, опередив «Зенит» на одно очко в турнирной таблице.

– «Зенит» считали фаворитом заслуженно. Они были чемпионами последние шесть лет. Но мы спокойно шли к своей цели. Я видел, что каждый верит и понимает, какой это шанс – забрать титул.

Меня очень трудно как‑то задеть или расстроить. Если даже вижу критику, то, по большому счету, плевать. Раньше я мог разозлиться, но уже не сейчас.

– Что можно улучшить в команде?

– Мы играли в тот футбол, который позволяет лучшего всего раскрыть наши индивидуальные качества. Мы хорошо прессингуем, играем мощно, не выключаемся из эпизодов. Конечно, будем стремиться играть в более техничный и атакующий футбол. Нужно выжимать максимум из возможностей футболиста. Если кто‑то что‑то не умеет, то не нужно его заставлять. Нужно использовать лучшие качества игроков.

– Были сомнения по ходу сезона?

– Сомнения всегда есть. Это часть работы. У нас были трудные времена. Даже если не шла игра, то мы все равно вырывали победы, – сказал главный тренер «Краснодара».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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