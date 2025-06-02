Роберто Карлос – Тренту об изучении испанского: «Тебе нужно знать всего лишь «доброе утро», «спокойной ночи» и «мой друг»
Роберто Карлос дал совет Тренту Александеру-Арнолду в изучении испанского языка.
На днях экс-защитник «Ливерпуля» перешел в «Реал» свободным агентом.
«Тебе нужно знать всего три слова: «доброе утро», «спокойной ночи», «мой друг», и все», – сказал экс-защитник «Реала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
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