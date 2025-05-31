Трент больше всех среди крайних защитников влиял на игру своей команды в этом сезоне. Гвардиол – 2-й, Хакими – 5-й, Кунде – 6-й, Фримпонг – 7-й, Сантос из «Зенита» – 27-й
Международный центр спортивных исследований (CIES) подготовил списки «самых влиятельных футболистов» сезона на разных позициях в 60 сильнейших лигах мира. Учитывались такие показатели, как игра в воздухе, защита на земле, передачи, обводки, создание моментов и завершение атак.
В десятку крайних защитников, оказавших наибольшее влияние на игру своей команды, вошли:
1. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), индекс – 92,6
2. Йошко Гвардиол («Ман Сити») – 90,2
3. Алекс Гримальдо («Байер») – 88,4
4. Джованни Ди Лоренцо («Наполи») – 87
5. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 86,4
6. Жюль Кунде («Барселона») – 86,1
7. Джереми Фримпонг («Байер») – 84,3
8. Додо («Фиорентина») – 83,6
9. Эндрю Робертсон («Ливерпуль») – 83,1
10. Конрад Лаймер («Бавария») – 82,9
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос (80,2) занял 27-ю строчку.