Трент больше всех среди крайних защитников влиял на игру своей команды в этом сезоне. Гвардиол – 2-й, Хакими – 5-й, Кунде – 6-й, Фримпонг – 7-й, Сантос из «Зенита» – 27-й

Среди фулбеков наибольшее влияние на свою команду оказал Трент Александер-Арнолд.

Международный центр спортивных исследований (CIES ) подготовил списки «самых влиятельных футболистов» сезона на разных позициях в 60 сильнейших лигах мира. Учитывались такие показатели, как игра в воздухе, защита на земле, передачи, обводки, создание моментов и завершение атак.

В десятку крайних защитников, оказавших наибольшее влияние на игру своей команды, вошли:

1. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), индекс – 92,6

2. Йошко Гвардиол («Ман Сити ») – 90,2

3. Алекс Гримальдо («Байер») – 88,4

4. Джованни Ди Лоренцо («Наполи ») – 87

5. Ашраф Хакими («ПСЖ ») – 86,4

6. Жюль Кунде («Барселона ») – 86,1

7. Джереми Фримпонг («Байер») – 84,3

8. Додо («Фиорентина») – 83,6

9. Эндрю Робертсон («Ливерпуль») – 83,1

10. Конрад Лаймер («Бавария») – 82,9

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос (80,2) занял 27-ю строчку.