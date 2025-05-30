Представляя Трента, «Реал» показал угловой, с которого «Ливерпуль» забил «Барсе» в ЛЧ – каталонцы проиграли 0:4 в полуфинале в 2019-м

«Реал» показал угловой против «Барселоны», презентуя Трента Александер-Арнолда.

Сегодня мадридский клуб официально объявил о трансфере защитника, покинувшего «Ливерпуль».

Новый игрок был представлен в видео, демонстрирующим некоторые из его лучших матчей в «Ливерпуле ».

Видеоподборка включает в себя знаменитый быстрый угловой, с которого Дивок Ориги забил гол «Барселоне» в полуфинале Лиги чемпионов 2019 года.

В предыдущем матче того розыгрыша «красные» уступили «блаугране» со счетом 0:3, но в ответной игре победили со счетом 4:0. Гол Ориги с подачи Трента на 79-й минуте матча позволил «Ливерпулю» выйти в финал турнира.

Угловой Трента – навсегда в истории футбола. «Барса», все еще ждешь?