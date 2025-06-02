Корниленко о Карпине в «Динамо»: «Работой в «Ростове» заслужил новый вызов и переход в команду, которая будет бороться за медали»
Сергей Корниленко оценил вероятное назначение Валерия Карпина в «Динамо».
«Своей работой в «Ростове» Карпин заслужил перейти в команду, которая будет бороться за какие‑то медали. Мы надеемся, что «Динамо» будет бороться за что‑то.
Мы видели, как он развивался в «Ростове». Были разные периоды. Даже после ухода Карпина команда продолжает играть здорово, развиваются молодые футболисты. Карпин, конечно, заслужил новый вызов», — сказал бывший спортивный директор «Крыльев Советов».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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