Корниленко о Карпине в «Динамо»: «Работой в «Ростове» заслужил новый вызов и переход в команду, которая будет бороться за медали»

Сергей Корниленко оценил вероятное назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«Своей работой в «Ростове» Карпин заслужил перейти в команду, которая будет бороться за какие‑то медали. Мы надеемся, что «Динамо » будет бороться за что‑то.

Мы видели, как он развивался в «Ростове ». Были разные периоды. Даже после ухода Карпина команда продолжает играть здорово, развиваются молодые футболисты. Карпин, конечно, заслужил новый вызов», — сказал бывший спортивный директор «Крыльев Советов».