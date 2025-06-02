Дивеев о победе ЦСКА в Кубке: «Не было никакой мести «Зениту». Мы играли для себя, для красно-синих»

Игорь Дивеев заявил, что ЦСКА не думали о мести «Зениту».

Армейцы выиграли Фонбет Кубок России, обыграв в суперфинале «Ростов » (0:0, 4:3 по пенальти).

«Мы уже отметили. Кому-то сейчас в сборную. Ничего не знаю про сбор в ресторане. Может, будет что-то, но пока не знаю.

Усиление «Зенита »? Пускай усиливаются. Какая разница? Мы играем в свой футбол. Вернули должок? Мы играли для себя, для красно-синих. Не было никакой мести «Зениту», – сказал защитник ЦСКА.

Год назад «Зенит» выбил ЦСКА из розыгрыша Кубка в финале Пути РПЛ (1:1, 0:0, 5:4 по пенальти).