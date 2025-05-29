Делап договорился с «Челси». Клуб близок к активации отступных форварда «Ипсвича» (Флориан Плеттенберг)
Лиэм Делап близок к переходу в «Челси».
Нападающий «Ипсвича» достиг договоренности с лондонским клубом, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. «Синие» близки к активации пункта об отступных в размере 30 млн фунтов.
Отмечается, что эта сделка не повлияет на потенциальный переход Юго Экитике из «Айнтрахта». «Синие» все еще хотят подписать 22-летнего француза.
В минувшем сезоне АПЛ Делап провел 37 матчей и забил 12 голов. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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