Делап договорился с «Челси». Клуб близок к активации отступных форварда «Ипсвича» (Флориан Плеттенберг)

Лиэм Делап близок к переходу в «Челси».

Нападающий «Ипсвича » достиг договоренности с лондонским клубом, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. «Синие» близки к активации пункта об отступных в размере 30 млн фунтов.

Отмечается, что эта сделка не повлияет на потенциальный переход Юго Экитике из «Айнтрахта ». «Синие» все еще хотят подписать 22-летнего француза.

В минувшем сезоне АПЛ Делап провел 37 матчей и забил 12 голов. Его статистика – здесь .