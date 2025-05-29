Пети о Делапе: «Переход в «Челси» связан с огромным давлением. Позиция центрфорварда стала проклятием для многих – не думаю, что Лиэм будет забивать по 25 голов за сезон»

Эммануэль Пети скептически оценил возможный переход Лиэма Делапа в «Челси».

Сообщалось, что лондонский клуб договорился о контракте с форвардом «Ипсвича».

«Думаю, у Делапа есть талант, он отлично показал себя в «Ипсвиче», но это огромный шаг вперед. У него действительно блестящее будущее, и я его уважаю, но переход из «Ипсвича » в «Челси » сопряжен с огромными ожиданиями и давлением.

Позиция центрфорварда в «Челси» стала проклятием для многих игроков. «Челси» нужен нападающий, который будет забивать по 25 голов за сезон. Сможет ли Делап это дать? Не уверен», – сказал бывший игрок «Челси» в интервью PokerStrategy.