Дешам о Дуэ в финале ЛЧ: «Он был лицом «ПСЖ». Учитывая возраст и недостаток опыта, нелегко играть настолько хорошо»

Дидье Дешам высоко отозвался о Дезире Дуэ.

19-летний хавбек «ПСЖ » был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов с «Интером» (5:0).

«Учитывая его возраст и недостаток опыта, нелегко играть настолько хорошо. Он был лицом команды. Дезире уже демонстрировал свои лучшие качества ранее, но здесь финал Лиги чемпионов.

Он уже сильно уверен в себе, и это очень важный момент в его карьере. С этим нужно уметь справиться, но коль скоро у него правильный настрой… Очень хорошо для него, что он так здорово сыграл в финале Лиги чемпионов», – сказал тренер сборной Франции в интервью Téléfoot.