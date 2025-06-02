Учредитель «Акрона» о продлении Дзюбы: «Один из наших ключевых игроков, лидер на поле и в раздевалке. Надеюсь, мы сделали тольяттинцев немного счастливее»

Учредитель «Акрона» оценил продление контракта с Артемом Дзюбой на один год.

«В одном из интервью я сказал, что у Артема отличное голевое чутье. Он свое чутье подтвердил и в этот раз, когда мы пришли ко всем договоренностям именно 1 июня. В этот день в прошлом году наша команда завоевала право играть в Мир РПЛ, где мы с первого сезона уверенно закрепились. Сегодня мы продлеваем еще на сезон одного из наших ключевых игроков, лидера на поле и в раздевалке.

Символично, что уже второй год такие яркие и эмоциональные моменты происходят в день города Тольятти. Надеюсь, в том числе сегодня мы сделали тольяттинцев немного счастливее», – сказал Павел Морозов.

В минувшем сезоне Дзюба провел 22 матча в РПЛ , забил 9 голов и отдал 5 ассистов. Подробнее статистика игрока – здесь .