Дзюба о новом контракте с «Акроном»: «Еще годик придется меня потерпеть. Мне безумно нравится в Тольятти, спасибо городу, болельщикам, клубу»
В воскресенье 36-летний нападающий и «Акрон» подписали соглашение еще на один сезон. Сообщалось, что зарплата Дзюбы в клубе – 3 млн рублей в месяц, 500 тысяч игрок получит за каждый выход на поле и по 1 млн за голевое действие.
«Мне безумно нравится в Тольятти. Спасибо городу, болельщикам, всем людям, которые связаны с клубом.
Спасибо Павлу Морозову за его доверие, за то, что он делает для нашего клуба, а также моим замечательным партнерам по команде. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем сильнее и сможем еще выше подняться, быть лучше как команда и коллектив. Еще годик придется меня потерпеть.
Больше всего на мое решение продлить контракт повлиял Заур Эдуардович. Его слова и мудрость в очередной раз меня покорили. Приключение продолжается», – сказал Дзюба.
В прошлом сезоне Дзюба провел 22 матча в Мир РПЛ, забил 9 голов и отдал 7 ассистов. Подробную статистику игрока смотрите здесь.