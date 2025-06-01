Зарплата Дзюбы в «Акроне» – 3 млн рублей в месяц, было 2,6 млн по прошлому контракту. 500 тысяч форвард получит за каждый выход на поле и по 1 млн за голевое действие (Иван Карпов)

Стала известна зарплата Артема Дзюбы в «Акроне».

36-летний форвард ранее на год продлил контракт.

По данным инсайдера Ивана Карпова, Дзюба будет получать в «Акроне » 3 млн рублей в месяц. В прошлом сезоне было 2,6 млн.

Еще по 500 тысяч рублей Дзюба получит за каждый выход на поле и по миллиону – за голевое действие.