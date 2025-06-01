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Агент Дзюбы: «Был интерес от команд РПЛ и европейских клубов. Турция интересовалась»

Агент Артема Дзюбы сообщил, что форвардом интересовались из-за границы.

– Стало понятно, что мы продлим контракт только ближе к концу сезона. Мы поняли, что в целом все идет хорошо, нас все устраивало, нужно было просто договориться по условиям. Важным, а наверное, ключевым фактором, помимо, конечно же, прекрасных отношений с руководством клуба, стало желание главного тренера Тедеева сохранить Артема, потому что в данном случае образовалась химия между Артемом и тренером и доверие, которое он получает от него.

Поэтому, в принципе, мы понимали, что если Артем решит продолжать карьеру в целом, то приоритет будет у «Акрона», об этом мы говорили неоднократно.

– Другие варианты не рассматривали?

– Глобально – нет. Было много звонков из России и из-за границы, но мы сразу договорились, что сначала вообще поймем, готов ли Артем остаться в большом футболе как минимум на год, а потом уже будем вести предметные переговоры. Но у «Акрона» по понятным причинам был приоритет, поэтому детально каких-то переговоров с другими командами не было.

– Звонки от каких команд были?

– Команды называть не буду, но был интерес от команд РПЛ, европейских и в принципе от иностранных клубов. Тут в целом все понятно, наверное: Турция интересовалась, очевидно. Детали не обсуждали, и, в принципе, было понятно, что мы должны были прийти к хорошему исходу с «Акроном», – сказал Леонид Гольдман.

Дзюба продлил контракт с «Акроном» на год

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Турция
агенты
logoСоветский спорт
logoАкрон
Леонид Гольдман
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