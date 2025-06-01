Дюков о Карпине: «Один клуб получил разрешение на переговоры. РФС не будет возражать, но с условием, что при возвращении сборной в официальные турниры он закончит совмещение»

Валерий Карпин получил право возглавить «Динамо».

О том, что главному тренеру сборной России дали возможность вести переговоры с другой командой, сообщил Александр Дюков .

«Я говорил неоднократно, что для нас предпочтительно, чтобы тренер работал только со сборной. Сборная не в официальных турнирах. Вы знаете, клуб один получил разрешение на переговоры.

Мы не будем возражать против этих переговоров, но с условием, что при возвращении сборной в официальные турниры он закончит совмещение», – сказал президент РФС .