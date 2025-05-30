«Карпин перешел из команды «Бессмыслица» в команду «Абсурд», клуб без трофеев и тренер без трофеев. Понимаю ажиотаж, когда Оппенгеймер перешел в Принстон на работу над ядерным проектом». Воробьев о «Динамо»

Анатолий Воробьев высказался о возможном назначении Валерия Карпина в «Динамо».

27 мая появилась информация, что Карпин уже начал формировать свой будущий тренерский штаб в московском клубе. Официальное объявление назначении Карпина ожидается после матчей сборной России с Нигерией и Беларусью. После выхода из отпуска 17 июня «Динамо» начнет подготовку к сезону под руководством нового тренера.

«В моей душе эта новость никак не отзывается. Я понимаю ажиотаж, когда Роберт Оппенгеймер перешел из университета Беркли в Университет Принстона, чтобы продолжать работу над ядерным проектом (Оппенгеймер – американский физик, один из создателей атомной бомбы. – Спортс’‘).

Карпин – очередной тренер «Динамо» в ХХI веке, может, пятнадцатый по счету. Перешел из команды «Бессмыслица» в команду «Абсурд». Какие тут могут быть эмоции? Остается пожелать Валерию Георгиевичу удачи.

Как поется в песне, «встретились два одиночества» – клуб без трофеев и тренер без трофеев. Может, как раз два минуса дадут один большой плюс. Очень им этого желаю.

Позитивно отношусь к Карпину, считаю, что он вырос и достоин возглавить такой клуб, как «Динамо». Но трудно ему там будет. Нужно пройти несколько стадий проекта под названием «Миссия невыполнима».

Понять умом «Динамо» нельзя, в этот клуб можно только верить. У Канта есть прекрасное выражение: «Я ограничил свой разум, чтобы освободить место для веры». Болельщикам «Динамо» хочу посоветовать поступить так же.

Пока футбол в «Динамо» не будет выше бизнеса, трофеи клуб не выиграет. Будут замечательные проекты по работе с болельщиками, всякие шоу, матчи с командами Медиалиги, но спортивного результата добиться не получится», – сказал бывший генсек РФС и вице-президент «Динамо » Анатолий Воробьев .