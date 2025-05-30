  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Карпин перешел из команды «Бессмыслица» в команду «Абсурд», клуб без трофеев и тренер без трофеев. Понимаю ажиотаж, когда Оппенгеймер перешел в Принстон на работу над ядерным проектом». Воробьев о «Динамо»
26

«Карпин перешел из команды «Бессмыслица» в команду «Абсурд», клуб без трофеев и тренер без трофеев. Понимаю ажиотаж, когда Оппенгеймер перешел в Принстон на работу над ядерным проектом». Воробьев о «Динамо»

Анатолий Воробьев высказался о возможном назначении Валерия Карпина в «Динамо».

27 мая появилась информация, что Карпин уже начал формировать свой будущий тренерский штаб в московском клубе. Официальное объявление назначении Карпина ожидается после матчей сборной России с Нигерией и Беларусью. После выхода из отпуска 17 июня «Динамо» начнет подготовку к сезону под руководством нового тренера.

«В моей душе эта новость никак не отзывается. Я понимаю ажиотаж, когда Роберт Оппенгеймер перешел из университета Беркли в Университет Принстона, чтобы продолжать работу над ядерным проектом (Оппенгеймер – американский физик, один из создателей атомной бомбы. – Спортс’‘).

Карпин – очередной тренер «Динамо» в ХХI веке, может, пятнадцатый по счету. Перешел из команды «Бессмыслица» в команду «Абсурд». Какие тут могут быть эмоции? Остается пожелать Валерию Георгиевичу удачи.

Как поется в песне, «встретились два одиночества» – клуб без трофеев и тренер без трофеев. Может, как раз два минуса дадут один большой плюс. Очень им этого желаю.

Позитивно отношусь к Карпину, считаю, что он вырос и достоин возглавить такой клуб, как «Динамо». Но трудно ему там будет. Нужно пройти несколько стадий проекта под названием «Миссия невыполнима».

Понять умом «Динамо» нельзя, в этот клуб можно только верить. У Канта есть прекрасное выражение: «Я ограничил свой разум, чтобы освободить место для веры». Болельщикам «Динамо» хочу посоветовать поступить так же.

Пока футбол в «Динамо» не будет выше бизнеса, трофеи клуб не выиграет. Будут замечательные проекты по работе с болельщиками, всякие шоу, матчи с командами Медиалиги, но спортивного результата добиться не получится», – сказал бывший генсек РФС и вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoАнатолий Воробьев
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
история
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сборную некем комплектовать, в топ-клубах одни иностранцы, мы опять изуродовали себе все. Какая разница, кто Карпина заменит? С папуасами играть?» Пономарев о национальной команде
5530 мая, 12:28
Комличенко о Карпине в «Ростове»: «Летали бутылки в перерыве. Мы можем вести 2:0, и он все равно в ярости из-за какого-то мини-момента»
430 мая, 10:04
«Если красно-белый Comedy Club уволит Станковича и назначит Карпина, я не удивлюсь. Руководство «Спартака» любит принимать странные решения». Тумилович о тренерах
3630 мая, 08:58
Главные новости
Ковачичу прооперировали ахилл. Хавбек «Ман Сити» пропустит около 3 месяцев
3 минуты назад
Лангович о конфликте Пьянича и Комличенко в серии пенальти в Кубке: «Миралем должен был передать мяч Николаю, но просто отшвырнул его. Некрасиво, я считаю»
18 минут назад
«Штутгарт» запросит у «Реала» 50+ млн евро за Штиллера. Клубы еще не ведут переговоры, хавбек нравится Алонсо и хотел бы перейти (As)
616 минут назад
Ташуев о «Краснодаре»: «От скромности не умру, но я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ – как Золушка»
1332 минуты назад
Мусаев о возвращении в «Краснодар»: «Самое сложное решение в жизни. Погулял пару часов и понял, что нужно соглашаться – мечта перевешивает сомнения и риски»
344 минуты назад
Сперцян не входит в список трансферных целей «Порту» (O Jogo)
744 минуты назад
Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У «Краснодара» – 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и мы примерно равны»
25сегодня, 09:48
Кисляк о серии пенальти с «Ростовом»: «Ятимов говорил: «Ты не забьешь, я смотрел игру с «Зенитом». А я забил – вот мой ответ! Был уверен, что ЦСКА выиграет Кубок»
8сегодня, 09:48
Клиника спортивной медицины подала в суд на «Химки» из-за задолженности более 1,2 млн рублей. Дело рассмотрят в августе
8сегодня, 09:36
Аль-Хелайфи осудил беспорядки после победы «ПСЖ» в ЛЧ: «Это не спорт. Прошу сохранять спокойствие, мы хотим безопасности»
8сегодня, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
Хвича репостнул картинку с Роналду и кубком ЛЧ, подписанную: «По стопам своего кумира ❤️🏆»
411 минут назадФото
Мусаев о Кордобе: «Понимание игры, качество передачи, оценка эпизода на отличном уровне. Джон может забивать больше – проблемы начинаются, когда он весь матч бодается с кем-то»
122 минуты назад
Неймар об удалении в матче с «Ботафого» после гола рукой: «Вторая желтая была, но первая… Существуют плохие судьи – это лишь мое мнение, не наказывайте меня снова»
35 минут назад
Вратарь «Краснодара» Агкацев о сборной: «Каждый вратарь – максималист, у всех в амбициях быть первым номером. Я тоже ставлю такие цели»
55 минут назад
«Акинфеев такой один, нет смысла сравнивать – Овечкин хоккеист, Дзюба нападающий. Игорь – вратарь с большой буквы, он имеет огромное значение для клуба и страны». Тренер вратарей ЦСКА о рекордах
158 минут назад
Фраттези о финале ЛЧ: «Я хотел сражаться там со своими братьями, мне больно, что я не смог. Я разбит – «Интер» разочаровал многих людей, в первую очередь себя»
1сегодня, 09:38
Андрей Мостовой о Кузяеве: «Хочу, чтобы он вернулся в «Зенит». Очень сильный футболист и хороший человек»
2сегодня, 09:35
Макрон – Аль-Хелайфи после победы в ЛЧ: «Вы всегда защищали «ПСЖ» и Париж. Вместе с Маркиньосом вы пережили счастливые и несчастливые сезоны, но вы здесь»
6сегодня, 08:49
КДК рассмотрит брань Шатова в адрес арбитра в матче с «Ахматом». Тренера «Урала» удалили за ненормативную лексику
8сегодня, 08:47
Префект полиции Парижа о работе правоохранительных органов после финала ЛЧ: «Не успех и не провал. Бесчинствам помешали в большинстве случаев»
3сегодня, 08:44